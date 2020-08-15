Furkan Korkmaz'dan Houston potasında 12 sayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Furkan Korkmaz'dan Houston potasında 12 sayı

NBA'de milli oyuncusu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 mağlup etti.

Furkan Korkmaz'dan Houston potasında 12 sayı
15.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:16

NBA'de milli oyuncusu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 mağlup etti. Mücadelede 16 dakika süre alan Furkan, 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

NBA'de normal sezon ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 mağlup ederek 43. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 16 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynadı. Takımda ayrıca Tobias Harris 18 sayı, 7 ribaund ve Alec Burks 16 sayı, 5 asistle oynayarak katkıda bulundu. Bu sezon 28. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden 27 sayı, 10 asist ve Jeff Green 17 sayı, 4 asist ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 117 - Denver Nuggets: 109

Indiana Pacers: 109 - Miami Heat: 92

Los Angeles Clippers: 107 - Oklahoma City Thunder: 103

Houston Rockets: 96 - Philadelphia 76ers: 134

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı 3. Sayfa
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Fenerbahçe, Bournemouth'un kalecisi Begovic'i transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Bournemouth'un kalecisi Begovic'i transfer etmek istiyor
Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı
Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Emrah Nihat Doğan Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Furkan Korkmaz'dan Houston potasında 12 sayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 12:33:19. #1.15#
title