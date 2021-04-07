Furkan Korkmaz'dan Boston potasına 10 sayı
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Furkan Korkmaz'dan Boston potasına 10 sayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Furkan Korkmaz'dan Boston potasına 10 sayı

NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers TD Garden'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 106-96 mağlup etti.

NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers TD Garden'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 106-96 mağlup etti. Furkan 14 dakika süre aldı ve 10 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda mücadele ettiği Boston Celtics'i 106-96'lık skorla mağlup ederek 35. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 14 dakika parkede kaldı ve 10 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 35 sayı, 6 ribaund ve Danny Green 17 sayı, 2 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Ligdeki 26. mağlubiyetini alan Boston'da Jayson Tatum 20 sayı ve Jaylen Brown 17 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 97 - Chicago Bulls: 113

Boston Celtics: 96 - Philadelphia 76ers: 106

Toronto Raptors: 101 - Los Angeles Lakers: 110

Atlanta Hawks: 123 - New Orleans Pelicans: 107

Miami Heat: 112 - Memphis Grizzlies: 124

Denver Nuggets: 134 - Detroit Pistons: 119

Los Angeles Clippers: 133 - Portland Trail Blazers: 116

Golden State Warriors: 122 - Milwaukee Bucks: 121 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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