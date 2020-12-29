Furkan Emre Ünver: "Taraftarımızın desteğini gönülden hissediyoruz"

Bursaspor'un 23 yaşında futbolcusu Furkan Emre Ünver, "Taraftarımız tribünde olmasa da onların desteklerini gönülden hissediyoruz." dedi.

TFF 1.Lig'in 16'ncı haftasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden ve puanını 24'e çıkartan Bursaspor'da keyifler yerinde. Yeşil beyazlı takımın değişilmez isimleri arasına giren Furkan Emre Ünver, karşılaşmanın kendileri adına çok güzel geçtiğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak için atmamız gereken kritik adımlardan birini daha attık. Taraftarımız tribünde olmasa da onların desteklerini gönülden hissediyoruz. Devam" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı