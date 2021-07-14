Furkan Emre Ünver: "Gelecek sezon forma savaşına hazırım"

Bursaspor'un defans futbolcusu Furkan Emre Ünver, Afyon kampında basın toplantısı düzenledi.

Bursaspor'un defans futbolcusu Furkan Emre Ünver, Afyon kampında basın toplantısı düzenledi. Tahtanın açılmasının kendisini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Bütün çalışmalarımı ona göre yapıyorum. Gelecek sezon forma savaşına hazırım" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un defans oyuncusu Furkan Emre Ünver, Afyon kampında basın toplantısı düzenledi. Kamp sürecinin çok yoğun ve zevkli geçtiğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Şu anda burada aile ortamı var. Yeni gelecek genç arkadaşlarımızla beraber uyum içinde çalışacağız" dedi. 'Transfer tahtasının açılması seni nasıl etkiler?' sorusuna Furkan Emre Ünver şu cevabı verdi: "Bence pozitif etki etki edecek. Ne kadar tecrübeli futbolcu olursa biz de potansiyelimizi ona göre çıkarırız. Bizim kendimizi göstermemiz açısından çok iyi olur" dedi. Yeni sezonda taraftarların stadyumda olacak olması ile ilgili de konuşan Ünver, "Mükemmel olacak. Bizim gibi hücum oynayan takımlar, taraftarlarıyla birlikte oynar. Biz Türkiye'de ve Dünya'da izlenen bir takımız. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TFF 1. Lig'de mücadele ön planda"

Pablo Martin Batalla'nın futbol oynadığı son dönemde takım arkadaşı olduklarını söyleyen Furkan Emre Ünver, "Ben hala onu futbolcu gibi görüyorum. Kendisi gerçekten çok iyi bir insan ve ondan faydalanmak istiyoruz. Bize her açıdan büyük yardımı oluyor" şeklinde konuştu. TFF 1. Lig'de mücadelenin Süper Lig'e göre çok yukarılarda olduğunu söyleyen Furkan, "Süper Lig'de taktik konuşuyor. Tabiki şu an bulunduğumuz ligde de taktik var ama mücadele daha ön planda" dedi.

"Hedefim A Milli Takım'da oynamak"

Antrenmanlarda takım içinde çok eğlendiklerini söyleyen Furkan Emre Ünver, "Biz gerçekten bir aile gibiyiz. Nereye gidersek gidelim çok eğleniyoruz. Bize bu ortam başarıyı getirecek" dedi. Yeni sezonda forma savaşına hazır olduğunu söyleyen Furkan, kendisini hep bu dönemler için hazır tuttuğunu ve formayı almak için elinden geldiğince mücadele edeceğini söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, Bursaspor ile lige çıktıktan sonra hedefinin A Milli Takım olduğunun da altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı