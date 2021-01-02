Furkan Bayraktar üçüncü kitabı için kolları sıvadı
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Furkan Bayraktar üçüncü kitabı için kolları sıvadı

02.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:03
Furkan Bayraktar üçüncü kitabı için kolları sıvadı

Genç yaşına rağmen "Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut Elimden" isimli kitapları edebiyat dünyasına kazandıran Furkan Bayraktar, üçüncü kitabı için de kolları sıvadı.

Genç yaşında edebiyat dünyasına atılan ve daha önce "Bir Yabancı Gibi" ile "Düşüyorum Tut Elimden" isimli kitapları kaleme alan Furkan Bayraktar, şu sıralar üçüncü kitabı için harıl harıl çalışıyor.

KİTAP SEÇİMİNE VURGU YAPTI

Kitap yazmanın meşakkatli olduğuna ve kitap çıkaran herkesin yazar olmadığına vurgu yapan Furkan Bayraktar, "Kitap seçerken sosyal medya reklamına ya da kapağına değil, dikkatli şekilde içine bakalım. Kitapçıya danışalım, internetten tanıtım bültenini okuyalım. Kitap çıkaran herkes yazar değildir. Kendimizi ve çocuklarımızı niteliksiz kitaplar okuyarak kitaplardan soğutmayalım" dedi.

"KENDİ EDEBİYATIMIZI AYAKTA TUTMALIYIZ"

Türk Edebiyatı ve yayın dünyasının zor durumda olduğunu belirten ve kendi edebiyatımızı ayakta tutmak için Türk yazarların kitaplarının okunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Pandemi döneminde iptal edilen kitap fuarları, imza günleri nedeniyle gelirini yalnızca kitaplardan elde eden birçok Türk yazarın geçimini sağlayamayacak noktaya geldiğini, yayınevlerinin kitap satışı yapamaması nedeniyle kapanma noktasına geldi. Türk Edebiyatı, yayın dünyası hayatta kalsın istiyorsak, desteklemek amacıyla aldığımız üç kitaptan birinin mutlaka Türk yazara ait olmasını önemseyelim. Benim gibi sabit geliri olan yazarlar da var anca yakından tanıdığım ve sadece kitap gelirleriyle geçimini sağlayan birçok yazar, kitap gelirlerinin kesilmesi nedeniyle akrabalarının desteğiyle yaşamlarını sürdürme noktasına geldiler. Bu yüzden yazarlarımızı, edebiyatımızı desteklemeliyiz. Yabancı yazarları eserleri de okuyalım ama eğer bizim kültürümüzden, toprağımızdan çıkan nitelikli eserleri bu süreçte desteklemezsek, birçok yazarı tanımadan kaybetmiş olacağız" şeklinde konuştu.

FURKAN BAYRAKTAR KİMDİR?

1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar üçüncü kitabını yazmakla uğraşan Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut Elimden" kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam edenyazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerini devam ettiriyor.

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