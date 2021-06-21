Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
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Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı

Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu durağına bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu durağına bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Valizin içinde kadın kıyafetleri olduğu görüldü.

Van Yolu Caddesi eski hastane önünde, dün saat 23.30'da sıralarında, yolcu durağına bırakılan valizi görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine bomba imha uzmanları ile polis ekipleri sevk edildi. Polisler, valizin çevresini güvenlik şeridine alarak, yolu da yaya ve araç geçişine kapattı. Daha sonra özel kıyafetli bomba imha uzmanı, fünye yerleştirerek, valizi kontrollü patlattı. Valizden kadın kıyafetleri çıktı. Yapılan incelemenin ardından yol, tekrar yaya ve araç geçişine açıldı. 


Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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