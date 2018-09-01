Fünyeyle Patlatılacakken Sahibi Ortaya Çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yol kenarında bulunan ve şüpheli değerlendirilerek fünyeyle patlatılmak üzere olan çantanın sahibi son anda ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki sahipsiz çantadan şüphelenenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, çevre güvenliği alarak çantanın bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Çanta fünye ile patlatılacağı sırada gelen bir kişi, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Ekipler, çantayı alarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Çantanın kaldırılmasının ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı.