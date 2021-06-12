Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı
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Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı

Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayserinin Melikgazi ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Kayserinin Melikgazi ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden çok sayıda kitap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Özdoğan Sokak üzerinde bir aydınlatma lambasının yanına bırakılan şüpheli valizi gören vatandaşlar, durumu polise ekiplerine ihbar etti. Valizin bulunduğu yere gelen ekipler, sokağı trafiğe kapatarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrollü bir şekilde valizi patlattı. Patlatılan valizin içerisinden çok sayıda kitap çıktı. Bu sırada etraftaki vatandaşlarda meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Trafiğe kapatılan sokak yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı
Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı
Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı
Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı
Fünye ile patlatılan valizden 'kitap' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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