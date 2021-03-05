Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı
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Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı

05.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:41
Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı

İZMİT'te açık bir otoparkta bırakılan sırt çantası endişeye neden oldu.

İZMİT'te açık bir otoparkta bırakılan sırt çantası endişeye neden oldu. Fünye ile patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Sabah saatlerinde, Sabancı Kültür Merkezi arkasında bulunan otoparkta ağaç altına bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çantanın çevresinde güvenlik önlemi alarak sahil yolunu ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetlerini giyerek sırt çantasına fünye takıp patlattı. Çantanın kadın kıyafetleri çıktı. Çantayı bir kişinin unuttuğu düşünülürken, yol ulaşıma açıldı.


- Kocaeli
Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı
Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı
Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı
Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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