FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI - Haberler
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FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te bir otobüs durağında unutulan çanta bomba olma ihtimaliyle fünye ile patlatılırken, içerisinden pikap çıktı.

İZMİT'te bir otobüs durağında unutulan çanta bomba olma ihtimaliyle fünye ile patlatılırken, içerisinden pikap çıktı.

Olay öğleden sonra İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki bankta unutulan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik önlemi alarak uzman bomba imha ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, gerekli incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinde pikap çıktı. Çantayı otobüs bekleyen bir kişinin unuttuğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI - Haberler
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