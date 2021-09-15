Fünyeyle patlatılan çantadan pikap çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otobüs durağında unutulan bir çanta panik yarattı. Çanta fünye ile patlatılırken, içerisinden pikap çıktı.

Olay, öğleden sonra İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki bankta unutulan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, gerekli incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinde pikap çıktı. Çantayı otobüs bekleyen bir kişinin unuttuğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.