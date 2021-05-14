FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu!

FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam edecek!

Asya takımlarının kıyasıya mücadele edeceği FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu.

Elemeler boyunca 6 takım bölgesel slotu için kıyasıya mücadele edecek. Southeast Asia Season 2 turnuvaları bölgesel finallerde slot sahibi olmak için takımların ana basamağı olacak. Düzenlenen her eleme aşaması 5.000 Dolar ödül havuzuna sahip olurken toplamda 3 turnuvada 15.000 Dolar ödül verilecek.

ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 turnuvasında toplam 16 takım yer alacak. Bu takımlardan birisi ULTI ASIA REGIONAL SERIES 1'in şampiyonu TYLOO olacak. Asya kıtasından turnuvaya katılacak olan takımların 21 Mayıs  gününe kadar "5E Play" üzerinden kayıtlarını yaptırmak zorunda. Tüm eleme turnuvalarında aynı format uygulanacak. Bu format ise çeyrek finallere kadar BO1, çeyrek finaller ve sonrasında ise BO3 şeklinde olacak. Her bölgeden yarı finale kadar gelen takımlardan ilk üç takım  ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Eleme turnuvaları için verilecek 5000 Dolar takımlara şu şekilde paylaştırılacak:

$2,000 + FunSpark ULTI Asia RS 2 spot

$1,000 + FunSpark ULTI Asia RS 2 spot

 $600 + FunSpark ULTI Asia RS 2 spot

$600

$200

$200

$200

$200

ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 turnuvasında boy gösterecek takımlar ise şu şekilde:

TYLOO

Lynn Vision

D13

Invictus

NKT

Checkmate

Renewal

Open Qualifier SEA #1

Open Qualifier SEA #2

Open Qualifier SEA #3

Open Qualifier East Asia #1

Open Qualifier East Asia #2

Open Qualifier East Asia #3

5E Open Cup Ranking #1

5E Open Cup Ranking #2

5E Open Cup Ranking #3

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Mete Kalkavan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:01:04. #1.14#

title