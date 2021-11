FunPlus Phoenix, CS: GO takımını dağıttığını duyurdu

Daha çok League of Legends ve Valorant takımlarıyla tanıdığımız, 2020 yılının Mart ayından itibaren CS: GO sahnesinde mücadele eden Çin merkezli espor organizasyonu FunPlus Phoenix, yaptığı açıklamayla CS: GO takımına yapılan yatırımların sonlandırıldığını duyurdu. ESL Pro League Season 13'de rekabet eden FunPlus Phoenix, katıldığı tüm turnuvalardan toplamda 63 bin dolar ödül kazanmıştı.

CS: GO takımındaki tüm oyuncuların serbest kaldığını belirten FunPlus Phoenix'in konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

"Bugün, CS: GO takımımıza yaptığımız yatırımları devam ettirmeme kararı aldık. Geçtiğimiz iki yılda birçok iniş çıkışlar yaşadık ve inanılmaz başarılar elde ettik. Fakat, uzaktan yönetim boyunca yaşadığımız zorluklar ve kısıtlamalar sebebiyle bir değişiklik yapılması gerekliliğini hissettik.

Tüm çalışanlar, iş birlikçileri ve oyuncularımızdan sıkı çalışmaları ve bağlılıkları sebebiyle gurur duyuyoruz. CS: GO takımımızdaki oyuncuların tamamı şuanda yeni fırsatlar keşfetmek için serbest durumda ve onlara gelecekteki maceralarında bol şans diliyoruz."

