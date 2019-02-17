Fundstrat: Kripto Para Birimleri 2019'da Yeniden Yükselecek

– ABD merkezli analiz şirketi Fundstrat'ın son raporunda, 2019 yılında kripto para birimlerinin yeniden yükselişe geçeceklerini öngörülüyor.

Fundstrat'ın 2019 Görünümü değerlendirmesinde şirketin ortak kurucusu ve önde gelen Bitcoin destekçisi Tom Lee, "Kripto para ekosisteminde, nihayetinde fiyat artışına işaret eden dokuz adet kademeli gelişme görüyoruz" derken, söz konusu gelişmelerin en çok kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i etkileyebileceği öne sürüldü.

Raporda doların yıl içinde değer kaybedeceğine ilişkin öngörü, yatırımcıların uluslararası kapsamda işlem yapmak için kripto para birimlerine yöneleceğini ve takiben piyasada işlem gören kripto para birimlerinde değer artışı gözlemleneceğini iddia ediyor. Ayrıca söz konusu iddia kapsamında yatırımcı ilgisinin kurumsal yatırımı destekleyeceği ve beklenen kripto para birimi borsa yatırım fonu (ETF) onayının alınabileceği de yer alıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) özellikle ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projeleri üzerindeki gelişmelerle geciken kripto para birimleri yaptırımlarına da değinilen raporda, kripto para birimlerinde görülmesi beklenen fiyat artışının ardından bu durumun da düzeleceğini öne sürdü.

Kripto para birimlerinde geçen hafta görülen ve Bitcoin fiyatının yeniden 3,500 dolar düzeyine yükselmesiyle devam eden artışın söz konusu iddiaların bir göstergesi olduğu belirtilirken, 2019 yılı için piyasada beklenen artışın ne zaman olabileceğine dair bir fikir belirtilmedi. - İstanbul

Kaynak: DHA