Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu
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Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu

Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın, Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın, Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında Türkiye ikincisi oldu.

Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışları 04-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın 1. gün ve 2. gün yapılan müsabakalar sonucunda Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye İkincisi olan sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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