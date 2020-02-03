Funda Taşkın Bisiklet Türkiye Şampiyonu

03.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:35

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Yarışlarında Kayseri'li sporcu Funda Taşkın Yıldız Bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.



Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Yarışları 31 Ocak 01 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.



600 Sporcunun pedal çevirdiği müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden sporculardan Funda Taşkın Yıldız Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olurken, Davut Duman Yıldız Erkeklerde Türkiye dördüncüsü oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA