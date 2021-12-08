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Funda Özkalyoncuoğlu kimdir?

Funda Özkalyoncuoğlu kimdir?
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Bir dönem TV8 ekranlarında Jess Molho ve Sena Keçeli ile sunduğu Aramızda Kalmasın adlı programla gündeme gelen Funda Özkalyoncuoğlu kimdir?

Funda Özkalyoncuoğlu kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

FUNDA ÖZKALYONCUOĞLU KİMDİR?

Hafta içi her sabah TV 8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programının sunucularındandır. Funda Özkalyoncuoğlu, 4 kardeşi vardır. Kuzguncuk'ta ahşap bir evde büyüdü. İstanbul Üniversitesinde okurken bir yandan da THY'da çalıştı. Yıllarca at bindi ve binicilik hakemidir. Merkez Hakem Kurulu üyesi ve aynı zamanda İstanbul il Spor temsilcisidir.

Funda Özkalyoncuoğlu, iyi bir radyo dinleyicisi olduğunu söylüyor ve sonrasında telefon bağlantısıyla bir radyo programına katıldı ve bilgi birikimlerini, renkli yorumlarını esprili bir dille dinleyicilerle paylaştı, ardından konuk olduğu programda ve en sonunda Alem FM'de "Bonbon Funda ile Hayat" adlı program yapmaya başladı.

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