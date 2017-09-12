Funda"Nın Süpürgeye Uzanan Serüveni

SEYHAN KIRICI - Mayıs ayında ekimi eylül ayında da hasadı yapılan funda bitkisi (süpürge otu), yaprak ve tohumlarından ayrıldıktan sonra kurutularak demeti 5 liradan satılıyor.



Balıkesir'in Susurluk ilçesinde funda bitkisinin hasadına başlandı.



Teknolojik gelişmelere bağlı şehirlerde kullanamı yok denecek kadar azalan ancak kırsalda hala tercih edilen süpürge, Susurluk'taki yaşayan Romanlar tarafından yapılıyor.



İlçe, sadece süpürge yapımında değil hammaddesi olan funda bitkisinin üretiminde de ilk sıralarda geliyor. Süpürge otu, Edirne'den sonra en fazla Susurluk'ta, yaklaşık 6 bin dönüm alanda yetiştiriliyor.



Susurluk'un Reşadiye Mahallesi Muhtarı Necat Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sulu tarım yapılamadığı için farklı ürünlere yöneldiklerini söyledi.



Bölgede fazla maliyet gerektirmeyen süpürge otu ekiminin yaygın olduğunu ifade eden Kuru, tohumunun mayısta toprakla buluşturulduğunu anımsattı.



Her ne kadar çalı bitkisi olsa da tohumun bırakılmasından önce tarlanın işlendiğini vurgulayan Kuru, şöyle konuştu:



"Bizim mahallenin geçim kaynağı süpürge otu. Yaz boyunca bu ürün ile ilgilenilir ve hasat edilir. Tarla sürülür, tohum bırakılır ve gübresi atılır. Eylülde de hasat başlar. Şimdi hasat zamanındayız, ilk önce oraklarla biçiyoruz, sonra yapraklarını ayırıyoruz, taraktan geçirilerek tohumları alacağız. Daha sonra geniş alana sererek kurutacağız ve demetleyerek satışa hazır hale getireceğiz. Bu süpürge otlarını, Kocaeli, Sakarya, Samsun, İzmir (Ödemiş) ve Bursa'dan (Mustafakemalpaşa) gelen süpürge imalatçıları satın alır."



Susurluk'ta dönüm başına 100 kilogram ürün alındığını dile getiren Kuru, demet halindeki otun kilosunun 5 liradan alıcı bulduğunu söyledi.



Süpürge otunun tohumlarını güvercin, tavuk ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yem olarak kullandıklarını belirten Kuru, ilçede 8 mahallede funda bitkisinden süpürge yapıldığını anlattı.



Kuru, teknolojiye direnen süpürgeden ot üretimiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişinin ekmek yediğini aktardı.



30 yıldır süpürge otu üretiyor



Tarlasında çocuklarıyla hasat yapan üretici Erdal Alkan, yaklaşık 30 yıldır süpürge otu ürettiğini söyledi.



Kendi tarlası dışında civar mahallelerde arazi kiralayıp ekim yaptığını anlatan Alkan, "Bu yıl 20 dönüm ektim. Dönümüne 100 kilogram civarı ürün alıyorum. Şimdi hasat dönemi çocuklarla hasat etmeye geldik. Bunları kesip, soyup, taradıktan sonra kurutmaya bırakacağız. Yaklaşık bir hafta içinde kuruyor ve sonra demet haline getirip satıyoruz" dedi.



Kurutulan otları kilosu 5 liradan alan Susurluk'un Sultaniye Mahalesi'ndeki roman vatandaşlardan Mehmet Güncü, süpürge sezonunun 20 gün sonra daha da canlanacağını söyledi.



Susurluk'ta ot bulamadıkları zaman Edirne'den temin ettiklerini belirten Güncü, "Kuru otu alıyoruz, fazlalık kısımlarını kesiyoruz, telliyoruz ve ardından dikiyoruz. Bir süpürge 5,5 ila 6 liraya mal oluyor. Bu yıl yenilerini üretmeye başladık. Tanesini 7,5 liradan vermeyi planlıyoruz. Zaten bunun altında bir kazanç sağlayamayız." diye konuştu.