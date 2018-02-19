Funda Arar "Yoluma Düşen Şarkılar" İle Sevenleriyle Buluşuyor

18 yıllık sanat hayatında biriktirdiği şarkılardan derlediği repertuvarı ile Türkiye turnesine çıkacak olan Funda Arar, "Yoluma Düşen Şarkılar" projesi ile ilgili heyecanını "18 yıllık müzikal yolculuğumu sevenlerimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu yolda biriktirdiğim, sevdiğim, bende ve onlarda iz bırakmış şarkıları beraber söylemek için bu projeyi hazırladım. Ne çok anı biriktireceğim kim bilir? Gelin söyleyemediklerimizi, aşklarımızı, ayrılıklarımızı, kavuşmalarımızı yolumuza düşen şarkılarla haykıralım." cümleleriyle dile getirdi.

"Yoluma Düşen Şarkılar" turnesi ile Anadoluyu karış karış gezecek olan başarılı sanatçı, Türkiye turnesine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mardin'de vereceği konser ile başlayacak. Mardin'in ardından hız kesmeden Batman, Malatya, Antep, Bursa, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve Konya'da konserler verecek olan Funda Arar, yaz mevsiminde de Ayvalık, Altınoluk, Çeşme ve Bodrum gibi tatil beldelerindeki sevenleriyle de buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında vereceği konserlerle on binlerce müzikseveri ''Yoluma Düşen Şarkılar''la selamlayacak olan güzel sanatçı, duru sesi ve beğenilen sahnesiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.