Funda Arar yakın dostu Kubat'a meydan okudu

MUĞLA - Kurban Bayram'ın 1'inci günü Bodrum'da konser veren Funda Arar tatilciler unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, Kubat'a meydan okuyacağını söyleyerek ilerde Türkü albümü çıkara bileceğini açıkladı.

Bodrum'da Kurban Bayram'nın 1'inci günü Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Funda Arar tatilcilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Arar'ı dinlemeye gelen hayranları zaman zaman şarkılarına eşlik etti. Arar'ın neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arar çok yoğun bir tempo ile çalıştığını ifade ederek "Turnemiz vardı, güzel yorgunluklar yaşadık. Marmaris, Datça, Kuşadası'n dan sonra Bodrum'a geldik. Konserlerim çok güzel geçiyor. Bugünde bayramımın ilk günü, herkesin bayramını kutluyorum. Bu bayram vesilesiyle her şey güzel olur inşallah" şeklide konuştu.

Gazetecilerin en sevdiğiniz yeni pop sanatçısı kimdir sözüne Kubat var diyerek espri yapan Arar "çok başarılı arkadaşlarımız var. Ben Kalben'i seviyorum. Onun şarkılarını ve yazdığı sözleri de beğeniyorum" dedi.

Gazetecilerin Funda Arar'a eski şarkılarla şimdiki şarkılar arasındaki far nedir diye soruna her şeyi çok çabuk tüketildiğini söyleyerek "Eskiden bu kadar çok çabuk tüketilmiyordu. İnsanlar kaset alıyor ve defalarca dinleniyordu. Yeni kim çıktıysa koşa koşa gidip albümleri alınıyordu. Böyle bir özlem vardı eskiden. Şimdi çok çabuk ulaşılıyor bence her şeye. Hepimizin yaptığı bir şey çok çabuk tüketiyoruz. Bu kadar çok mecra yoktu o zamanlar. İnternet ortamı yoktu. Şimdi herkes her şeye, bütün kliplere hemen ulaşa biliyoruz. Eskiden oturulup televizyonda klip seyrediliyordu. Şarkılar tekrar tekrar dinleniyordu. Şu anda böyle bir şey yok istediğin an istediğin her şeye ulaşa biliyor" ifadelerini kullandı.

Kubat'a meydan okudu

Gazetecilerin bir türkü albümü çıkartmayı düşünüyor musunuz sorusuna ise Kubat'a meydan okuyorum diyerek "Kubat benim çok yakın bir arkadaşım ve Türk halk müziğinde başarılı bir isim ve çok güzel bir ses. Ben konservatuarda halk müziği eğitimi de aldım. Neden olmasın belki ilerde olabilir Türk Halk müziği albümü yapmak. Olamaz demem çünkü Türküler bizim. Kökeni Türk yani Türk'e ait demek ilerde neden olmasın. Şimdi yeni arabesk albümü yaptık ve çokta sevilen bir albüm oldu. Önümüzde yine Funda Arar tarzı bir albüm olacaktır. Kafamda çok projeler var. Bir türkü albümü neden olmasın. Değişik projeler yapmayı çok seviyorum ve değişikliğe açık bir sanatçıyım. Kubat'a meydan okuyorum" şeklinde konuştu.