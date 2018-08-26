Funda Arar Konserdeyken, Annesinin ve Oğlunun Olduğu Villada Yangın Çıktı
Şarkıcı Funda Arar'ın Alanya'da konser verdiği sırada İstanbul'da annesinin ve oğlunun bulunduğu villasında yangın çıktı.
Başarılı şarkıcı Funda Arar, konser için Alanya'dayken İstanbul Göktürk'teki villasında yangın çıktı. Posta'nın haberine göre, klima kablosundan çıkan yangında iki oda zarar gördü. Haberi aldığında İstanbul'a dönmek isteyen Arar'ı, ekip arkadaşları sakinleştirdi.
ANNESİ VE OĞLU YANGIN ESNASINDA VİLLADAYDI
Funda Arar'ın annesi ile oğlu Aras'ın, o sırada bahçede olduğu öğrenildi. Yangını, sitedeki çocuklar farkedip itfaiyeye haber verdi. Arar'ın yatak odasının, yangında büyük hasar gördüğü ve evinin tadilatta olduğu öğrenildi.
YORUMLAR (2)
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Millet aç bunlar için çokta zor değil yenisini almalarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yenisini alırlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır