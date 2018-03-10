Türk müziğinin başarılı seslerinden Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen "Yoluma Düşen Şarkılar" turnesinin ikinci konserini Batman'da verdi.

Mardin'de muhteşem konserle startını verdiği ''Yoluma Düşe Şarkılar'' turnesinin ikinci konserini Batman'da veren Funda Arar, burada da coşkulu bir hayran kitlesi tarafından karşılandı. 18 yıllık sanat hayatında biriktirdiği şarkılardan derlediği repertuvarı ile kendisini izlemeye gelenlere keyifli saatler yaşatan Arar, enerjisi güler yüzü ve performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Konser sırasında seslendirdiği musiki eserlerin ardından ''Ben bu şarkıları babamdan öğrendim. Çocuklarımda benden öğreniyor. Şimdiki gençlerin birçoğu bu şarkıları bilmiyor. Sizden rica siz de çocuklarınıza bu şarkıları öğretin. Öğretin ki; gençler bu eşsiz nağmelere sahip çıksınlar.'' sözleri ile dinleyicilere çağrı yapan başarılı sanatçı, büyük bir sevgi seli ile karşılandığı Batman Salon Rezidans sahnesinde yoğun istek üzerine programını yarım saat uzattı.

Öte yandan Batmanlı kadınların da '' Dünya Emekçi Kadınlar Günü''nü kutlayan Funda Arar, Rahmetli Neşet Ertaş'ı da anarak ''Neşet Usta'nın da dediği gibi... Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Burada olan olmayan tüm Batmanlı kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum.'' dedi.

Batman konseri sonrası Türkiye'yi karış karış gezmeye devam edecek olan Funda Arar hız kesmeden Malatya, Antep, Bursa, Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve Konya, Eskişehir ve İzmir'de konserler verecek.Funda Arar'dan ''Sanat Müziğine Sahip Çıkalım'' Çağrısı