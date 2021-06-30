Funcom, İsveç'li Geliştiriciyi Satın Aldı
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Funcom, İsveç'li Geliştiriciyi Satın Aldı

Funcom, İsveç'li Geliştiriciyi Satın Aldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Conan Exiles'ın geliştiricisi Funcom, İsveçli oyun stüdyosu The Outsiders'ın çoğunluk hissesini henüz açıklanmayan bir ücret karşılığında satın aldı.

Conan Exiles'ın geliştiricisi Funcom, İsveçli oyun stüdyosu The Outsiders'ın çoğunluk hissesini henüz açıklanmayan bir ücret karşılığında .

Norveçli şirket ayrıca yaz sonuna kadar Romanya'nın Bükreş kentinde yeni bir kalite güvence stüdyosu açmayı planladığını ve her iki hamlenin de Metal: Hellsinger ve yaklaşmakta olan Dune oyununun geliştirilmesine daha fazla kaynak ayırmasına olanak sağlayacağını da duyurdu.

Her iki şirket de The Outsiders tarafından geliştirilen ve Funcom tarafından yayınlanan bir FPS oyunu olan Hellsinger üzerinde bir süredir birlikte çalışıyor.

Funcom CEO'su Rui Casais, The Outsiders anlaşmasının "İsveç'teki muazzam yetenek havuzuna" erişmelerine izin vereceğini ve aynı zamanda her iki ekibin de birbirinin projelerini desteklemesini kolaylaştıracağını söyledi.

Anlaşmanın ardından, İsveçli stüdyo satın almanın doğrudan bir sonucu olarak yeni işe alımlar yapacak olsa da, eski çalışanlar mevcut liderlik ekibi tarafından yönetilmeye devam edecek.

Son dönemde oyun dünyası içerisinde satın almalar gittikçe artmaya başladı. Pandeminin sonundaki ışığın da görülmesiyle birlikte bu tarz haberleri daha sık duyacak gibiyiz. PS ve Tencent satın alımları hızlandırırken geçen yıl Funcom'un da Tencent'in radarında olduğu sizlerle paylaşmıştık.

Rekabetin kaliteyi yükselttiğini göz önüne alırsak bu gelişmeler oldukça heyecan verici gözüküyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bizleri ne gibi anlaşmalar bekliyor.

Kaynak: Turkmmo

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