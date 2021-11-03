Fun4Kolsuz Esports VALORANT formasını duyurdu

Yeni kurulan VALORANT espor takımı Fun4Kolsuz Esports, VALORANT kadrosunun kullanacağı formasını duyurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayında kuruluşunu tamamlayan yeni VALORANT espor takımı Fun4Kolsuz Esports, VALORANT kadrosunun 2021-2022 sezonunda kullanmaları için "GEFOM" ismini verdikleri yeni formasını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Resmi Twitter hesabından duyuruyu yapan ekip, ilgili gönderide şunları belirtti:

"2021-2022 sezon "GEFOM" olarak isimlendirdiğimiz formalarımızı turnuvalarda bizi temsil edecek olan VALORANT kadrolarımız kullanacak! Güç sizinle olsun çocuklar!"

Fun4Kolsuz Esports Kadın Takımı Yolda

Oldukça yeni bir espor takımı olan Fun4Kolsuz Esports, şu anki süreçte takımına yeni transferler yapmaya devam ediyor. Takım aynı zamanda F4K Ladies adı altında bir kadın VALORANT takımı da kuracağını açıklamış durumda. Gelişmeleri takip etmek için Fun4Kolsuz Esports'un resmi Twitter hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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