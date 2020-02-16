Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
Güzel oyuncu Fulya Zenginer'e eşi Küntay Tarık Evren, 14 Şubat Sevgililer Günü için antika bir araba almış gibi yaparak şakaladı
Birlikte yaptıkları youtube programı için özel bir de çekim yapan Küntay Tarık Evren, Zenginer'in önce gözlerini bağladı, ardından sürprizi ile buluşturdu. Gelin arabası gibi süslenmiş olan antika arabayı görünce çok şaşıran ünlü oyuncu "Düğünde yapamamıştık onun için mi bu şekilde süsledin" diyerek eşine takıldı. Arabanın anahtarını teslim aldıktan sonra cadde turuna çıkan ünlü çift 14 Şubat'ı kutlamak için şık bir restoranda yemek yedi.