Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
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Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz

Güzel oyuncu Fulya Zenginer'e eşi Küntay Tarık Evren, 14 Şubat Sevgililer Günü için antika bir araba almış gibi yaparak şakaladı

16.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:41
Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz

Birlikte yaptıkları youtube programı için özel bir de çekim yapan Küntay Tarık , Zenginer'in önce gözlerini bağladı, ardından sürprizi ile buluşturdu. Gelin arabası gibi süslenmiş olan antika arabayı görünce çok şaşıran ünlü oyuncu "Düğünde yapamamıştık onun için mi bu şekilde süsledin" diyerek eşine takıldı. Arabanın anahtarını teslim aldıktan sonra cadde turuna çıkan ünlü çift 'ı kutlamak için şık bir restoranda yemek yedi.

Kaynak: Snob Magazin

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