FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
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FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde bulunan yokuşta, bir hafta önce yapılan altyapı çalışması nedeniyle açılan çukurlar, belediye ekiplerince kapatılmayınca sürücüler için habusa döndü.

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde bulunan yokuşta, bir hafta önce yapılan altyapı çalışması nedeniyle açılan çukurlar, belediye ekiplerince kapatılmayınca sürücüler için habusa döndü. Sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının altlarının yola vurduğunu söyleyerek, belediyenin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Yaklaşık 1 hafta önce, Fulya Mahallesi'nde elektrik altyapısı için çalışma yapıldı. Mahalledeki yollar kazıldı, çalışma tamamlandı. Çukurların kapatılması için belediyeye haber verildi, ancak çukurlar kapatılmadı. Çukurlar nedeniyle yokuştan inen araçların altı

yola vuruyor.Yukarı çıkmak isteyen araçlar ise, sürücülerin çukurlar nedeniyle yavaşlamasıyla yolda kalıyor. Bir gazete dağıtım aracı da çukurlardan birine düştü. Bagaj mandalı kırılan araçtaki gazeteler, yola savruldu. Çevredekiler, kaza yaşanmasından korkarken, Şişli Belediyesi'nden yetkilleri, çukurları kapatma çalışmalarına 2 gün içinde başlanacağını bildirdi.

BURADAN NE BİR ARABA İNER, NE BİR ARABA ÇIKAR

Gazete dağıtım aracı sürücüsü Binali Ekinci Yokuşu çıkarken zorlandık. Arkadaşım araç önden çekişli diye arabayı denemeye çalıştı, yoksa normal yoldan gidecektik.Kasise düştük, bagaj kapağının yayları kırıldı. Bu normal değil, buradan ne bir araba iner, ne bir araba çıkar. Biz kaldık çıkamadık, gazeteyi döktük, arabaya da hasar verdik dedi.

BU ÇUKURLAR UZUN ZAMANDIR BURADA BİR ENGEL

Fulya Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu ziyarete gelen Hüseyin Atabey, Uzun zamandan beri bu çukurlar, burada bir engel. Toz, toprak, çukur devam ediyor. Hastan olsa, süratli gitsen, lastiğin patlar arabaya bir şey olur, bunlar hep tehlike. Alçak olan, yükü olan araba burada altını vurur ifadelerini kullandı.

FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU
FULYA YOKUŞUNDA KAPATILMAYAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜLERİN KABUSU OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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