Fulya Öztürk kimdir? Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, aslen nereli?

Fulya ile Umudun Olsun ekranlarının sevilen muhabiri Fulya Öztürk koronavirüse yakalandı. Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Öztürk, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmeden önce yaptırdığı testin negatif çıktığını ancak Dağlık Karabağ zaferi sonrası kalabalık içerisine girmek zorunda kaldığı için koronavirüse yakalandığını ifade etti. Peki CNN Türk ekranlarının sevilen muhabiri Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk koronavirüse yakalandı. Fulya Öztürk kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Adana'nın kurtuluş yıl dönümünde 5 Ocak 1989 yılında Adana Seyhan'da doğdu. Liseyi Adana Gündoğdu Koleji'nde bitirdi.

Ailesi Hukuk Fakültesi'ne gireceğini beklerken, o hayalini kurduğu mesleği yapmak için 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk yıl televizyonculuk macerası başladı.

2007 yılında Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. Başkent İletişim Akademileri'nde Diksiyon ve Drama eğitimi aldı.

2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 yıl Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 yılında Saha Muhabirliği'ne başladı.

Muhabirliğe başladığı ilk aylarda ses getiren haberler e imza attı. "Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın hikayesi" ve "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" haberi, "Türkiye'de Romatolog yok", "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" ve Avrupa'ya kaçmak için İzmir'e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla nasıl göç ettiklerini anlattığı "Sığınamayanlar Belgeseli" çok ses getirdi. Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu. Suriye'de, Afrika'da, Arakan'da ve gittiği afet bölgelerinde yaptığı haberler farkındalık yarattı. Birçok insanın sesi oldu. Yaptığı haberler sayesinde birçok insana yardım ulaştırdı. Sokakta yaptığı çok sayıda röportajı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesini gören Öztürk, Türkiye ve memleketi Adana aşığı.

''Dünyaya yine gelsem yine 'Muhabir' olmak isterdim" diyen Öztürk, işine tutkuyla bağlı. Gittiği coğrafyalarda muhabir ve bir STK ruhuyla çalışan Fulya Öztürk'ün önceliği kamu yararı. En önemlisi insanların sesi olmak.

Öztürk Saha Muhabirliği'nin yanında, CNN TÜRK Haber Merkezi'nin İstihbarat Şef Yardımcısı görevini de üstleniyor.

İnsana dair her şeyin içinde olmayı çok seven Öztürk, ilkokul yıllarından üniversite yıllarına kadar Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Adana'da konserlere çıktı. Öztürk için müzik hayatının bir parçası...

İlerde bir vakıf kurup, yardıma muhtaç insanlara destek olmak istiyor.

FULYA ÖZTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan hemen sonra hastanede tedavi sürecinin başladığını belirten Fulya Öztürk, "Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım. En sonunda Acıbadem Taksim Hastanesi'nden cevap geldi. Ve oraya taşındım" dedi.

Tedavi sürecine odaklanmak istediği için kimseye haber vermediğini dile getiren Öztürk, "Aldığı önlemler sayesinde süreci hafif geçiriyorum. Kan tahlillerim ilk etapta kötü gelmiş olsa da düzeldi. Bugün 7. günüm hastaneden taburcu oluyorum. Semptomlarsa, kemik ağrısı, özellikle bacak ağrısı, hafif nefes darlığı yaşadım. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

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