Fulya ile katili eski eşi, olaydan önce birlikte çay içmiş (2)
10.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:34
TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski eşi Fulya Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Ozan Baştosun, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski eşi Fulya Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Ozan Baştosun, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI