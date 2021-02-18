Fulya Hacısüleymanoğlu yeni yaşını ailesiyle kutladı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş insanı Başar Hacısüleymanoğlu'nun eşi Fulya Hanım yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Corona Virüs sebebiyle doğum günü için bir parti organize edemeyen Fulya Hanım'a eşi Başar Bey ufak bir sürpriz yaptı. Ufak bir pasta hazırlatan Başar Bey eşinin yeni yaşını çekirdek ailesiyle kutladı. Fulya Hanım ailesiyle kutladığı doğum gününden kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin