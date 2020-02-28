Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi
İstanbul'da son aylarda isminden, sıra dışı tarzına ve kendine özgü mutfağı ile oldukça konuşulan ve merak uyandıran Fonduralı Yeniköy'de geçtiğimiz akşam özel bir doğum günü yemeğine ev sahipliği yaptı
Fulya Hacısüleymanoğlu'nun 40. Yaş doğum günü yemeğinde cemiyet hayatının ünlü isimleri bu güzel gecede Fulya hanımı yalnız bırakmadılar. Başar Hacısüleymanoğlu eşinin bu özel doğum gününde dostlarını mekana önceden davet ederek eşi ile içeri giriş yaptı.
Fulya hanım karşısında dostlarını görünce çok duygulandı. Eşi ile başbaşa akşam yemeği beklerken karşısında kalabalık bir dost topluluğunu görünce duygulu anlar yaşadı.