Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi

28.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:42

Fulya Hacısüleymanoğlu'nun 40. Yaş doğum günü yemeğinde cemiyet hayatının ünlü isimleri bu güzel gecede Fulya hanımı yalnız bırakmadılar. Başar Hacısüleymanoğlu eşinin bu özel doğum gününde dostlarını mekana önceden davet ederek eşi ile içeri giriş yaptı.

Fulya hanım karşısında dostlarını görünce çok duygulandı. Eşi ile başbaşa akşam yemeği beklerken karşısında kalabalık bir dost topluluğunu görünce duygulu anlar yaşadı.