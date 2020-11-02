Fulham - WBA maçı ne zaman saat kaçta? Fulham - WBA maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fulham - WBA kaç kaç canlı takip!

İngiltere Premier Lig maçı Fulham - WBA karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Fulham - WBA maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Fulham - WBA maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Fulham - WBA maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Fulham - WBA maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Fulham - WBA saat kaçta, hangi kanalda? Fulham - WBA maçı ne zaman? Fulham - WBA maçı saat kaçta? Fulham - WBA maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Fulham - WBA maçının merak edilenleri.

FULHAM-WBA MAÇI HANGİ GÜN?

Fulham - WBA maçı 02 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

FULHAM-WBA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham - WBA maçı 20.30'da başlayacak.

FULHAM-WBA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham - WBA maçı İngiltere Premier Lig Maçı Craven Cottage Stadyumu. Londra'da oynanacak.

FULHAM-WBA MAÇI İDMAN TV'DEN CANLI YAYINLANIYOR

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Fulham ile WBA maçını canlı olarak yayınlıyor.