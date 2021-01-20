Fulham - Manchester United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Fulham - Manchester Utd maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Fulham - Manchester Utd maçıdır. Peki Fulham - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fulham - Manchester Utd maçı 20 Ocak Çarşamba günü (yani bugün) akşam saat 23:15 'de başlayacaktır.

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fulham - Manchester Utd maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Craven Cottage Stadyumu, Londra'da oynanacak.