Fulham'da Marco Silva dönemi
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Fulham'da Marco Silva dönemi

Fulham'da Marco Silva dönemi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Championship ekibi Fulham, Scott Parker'dan boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli Marco Silva'yı getirdi.

İngiltere Championship ekibi Fulham, Scott Parker'dan boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli Marco Silva'yı getirdi.

Fulham Kulübü, 43 yaşındaki Marco Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Marco Silva, Estoril, Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve son olarak Everton'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Scott Parker yönetiminde Premier Lig'de mücadele eden Fulham, 18. sırayı alarak Championship'e düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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