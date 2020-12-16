Fulham - Brighton İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenir mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Fulham - Brighton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Fulham - Brighton maçıdır. Peki Fulham - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

FULHAM - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fulham - Brighton maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

FULHAM - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fulham - Brighton maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

FULHAM - BRİGHTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Craven Cottage Stadyumu, Londra'da oynanacak.