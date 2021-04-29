Fulden Ural, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor'da forma giyen smaçör Fulden Ural'ı (30) renklerine bağladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor'da forma giyen smaçör Fulden Ural'ı (30) renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kuzeyboru, kariyerinde daha önce Bolu Belediyespor, Halkbank, Aydın Büyükşehir, Beşiktaş ve Karayolları takımlarında forma giyen Fulden Ural ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ