Fukuşima'nın etkilediği bölgeler nükleerden tam arıtılmadan dönüşe izin verilebilir
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Fukuşima'nın etkilediği bölgeler nükleerden tam arıtılmadan dönüşe izin verilebilir

Japonya'da hükümetin, Fukuşima Nükleer Santrali çevresindeki bölgelerin tümüyle radyoaktif maddeden arındırılmadan dönüş izni verebileceği bildirildi.

Fukuşima'nın etkilediği bölgeler nükleerden tam arıtılmadan dönüşe izin verilebilir
03.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:27

Japonya'da hükümetin, Fukuşima Nükleer Santrali çevresindeki bölgelerin tümüyle radyoaktif maddeden arındırılmadan dönüş izni verebileceği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, merkezi hükümetin, 2011'deki deprem ve tsunaminin Fukuşima Nükleer Santrali'nde yol açtığı sızıntı sebebiyle boşaltılan bölgelere yeniden dönüş düzenlemesini kabul etmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu düzenlemeye göre, radyoaktif maddeden arındırma işlemlerinin 9 yıldır bitirilemediği 7 bölgedeki ilçe ve kasabalara dönüşe yerel hükümetlerce karar verilecek.

Bu bölgeler, ileride meskun mahale dönüştürülmemesi şartıyla bağlı bulundukları idari teşkilatlarca dağıtım ambarı olarak kullanılabilecek.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NRA) emirlerin kaldırılması için yayımlayacağı güvenlik tavsiyelerini ise merkezi hükümet onaylayacak.

Mevcut prosedürler yürürlükteyken istisnai ve daha hızlı şekilde geri dönüşü sağlayacak düzenlemeyi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Rekonstrüksiyon Ajansının da desteklediği belirtildi.

Fukuşima'da tahliyeler, yıllık hava yollu radyasyon değerinin 20 milisievertten fazla tespit edildiği noktalarda ilan edilmişti. Mevcut düzenlemede, radyasyonun yıllık 20 milisievertin altına düşmesi, su şebekelerinin arıtılması ve konunun yerel idari teşkilatlarla yeterli ölçüde ele alınmış olması şartları aranıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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