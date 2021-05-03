Fukuşima Dai-içi santralini işleten TEPCO'nun yeni başkanından "işlenmiş atık su" taahhüdü

Japonya'daki Fukuşima Dai-içi santralinin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının başkanlığına getirilen Kobayaşi Yoşimitsu, "İşlenmiş atık su dahil, meselelerin üstesinden gelmek ve firmanın yöneticiliğini güçlendirmek istiyorum.

Japonya'daki Fukuşima Dai-içi santralinin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının başkanlığına getirilen Kobayaşi Yoşimitsu, "İşlenmiş atık su dahil, meselelerin üstesinden gelmek ve firmanın yöneticiliğini güçlendirmek istiyorum." dedi.

On yıl önce yaşanan deprem ve tsunami sonrası sızıntının meydana geldiği Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işleticisi TEPCO yaptığı açıklamada, daha önce 4 yıl Japonya Kurumsal Yöneticiler Federasyonu başkanlığı yapmış ve şu an Mitsubishi Chemical Corp. başkanlığını yürüten Kobayaşi'yi yeni başkan olarak atadıklarını duyurdu.

Düzenlediği çevrim içi basın toplantısında konuşan Kobayaşi ise "Fukuşima için sorumluluğumu yerine getirmek, işlenmiş atık su dahil, meselelerin üstesinden gelmek ve firmanın yöneticiliğini güçlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Kyodo ajansı da haberinde, merkezi hükümetin santraldeki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine ilişkin geçen ay verdiği karar sonrası Kobayaşi'nin, bölge genelindeki muhalefete göğüs germesi gerekeceğini bildirdi.

TEPCO'nun başkanlık koltuğu Haziran 2020'den bu yana boştu.

Öte yandan TEPCO, martta sona eren 2020 mali yılında işletme karının, önceki mali yıla oranla yüzde 32,3 düşüşle 143,6 milyar yene (1,3 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan