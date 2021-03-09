Fukuşima Dai-içi'nin işletmecisinden, nükleer santralin devreden çıkarılmasına yönelik "kararlılık" taahhüdü

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), reaktörlerin işletmeden çıkarılacağını ve bölgede ekonominin yeniden canlandırılacağını taahhüt etti.

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), reaktörlerin işletmeden çıkarılacağını ve bölgede ekonominin yeniden canlandırılacağını taahhüt etti.

Kyodo ajansına çevrim içi konuşan TEPCO Başkanı Kobayakawa Tomoaki, Mart 2011 depreminin 10. yılında santralin devreden çıkarılması, bölgenin ekonomik durumu ve TEPCO'nun konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reaktörlerin devreden çıkarılması ve yerel ekonominin canlandırılması için TEPCO'nun "elinden geleni" yaptığını kaydeden Kobayakawa, nükleer tesisteki radyasyon seviyesinin "görece durağan" konumunu koruduğunu belirtti.

Fukuşima Dai-içi'deki reaktörlerin işletmeden çıkarılması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, bölgenin ekonomisinin yeniden canlandırılacağı taahhüdünde bulunan Kobayakawa, firma çalışmalarına yönelik yerel halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Santral krizinin, bazı bölgeleri bugüne kadar "yaşama elverişsiz" bıraktığına ve halkın tahliyeye zorlandığına dikkati çeken Kobayakawa, bu durum karşısında "oldukça üzgün" olduğunu ifade ederek, zorluklar karşısında bölge halkının destekleneceğini dile getirdi.

Kobayakawa, ekonomik daralma karşısında yerel halka insan kaynakları hizmeti verileceğini ve bölgede imal edilen ürünlerin başkent Tokyo metropolündeki satışlarının artırılması için teşvik edileceğini kaydetti.

Firma bünyesindeki genç çalışanların, 2011 ve sonrasından çıkarılacak derslere ilişkin bilgilendirileceğini belirten Kobayakawa, "Nükleer kazanın önlenmesinde neden başarısız olduğumuz ve tesiste neyin meydana geldiğinin öğrenilmesi önemli." dedi.

Nükleer güç üretimine yönelik, Japon halkının güveninin yeniden kazanılmasının uzun zaman alacağının farkında olduklarına işaret eden Kobayakawa, TEPCO olarak bu güvenin kazanılması için kararlı olduklarını vurguladı.

Kobayakawa, "Eninde sonunda nükleer tesislerin güvenliğini sağlayacak olanlar, operatörler olarak bizleriz. Toplum, ancak neyi başardığımızı gördüğünde, güven yeniden kazanılacaktır." ifadesini kullandı.

Kyodo ajansı, deprem ve tsunaminin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin kaybolduğunu, yaklaşık 41 bin kişinin ise bölgeden tahliye edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan