Fukuşima'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı
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Fukuşima'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

11.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:44
Fukuşima'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Depremin 10. yıl dönümünde Fukuşima'nın Kasugaço bölgesindeki Eyalet Kültür Merkezinde anma töreni düzenlendi.

Törene, Fukuşima Valisi Uçibori Masao, eyalet valiliği yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, afetzedeler, öğrenciler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tören, depremin meydana geldiği 14.46'da hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

Sahneye kurulu dev ekrandan aynı saatlerde başkent Tokyo'daki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen, İmparator Naruhito ile Başbakan Suga Yoşihide ve kabinesinin iştirak ettiği anma törenine de bağlanıldı.

Vali Uçibori, daha sonra yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini bildirdi.

Deprem ve sonrasındaki tsunaminin eyalet geneline verdiği zarara değinen Uçibori, aradan geçen 10 yılda yaraların yeterince sarılamadığına dikkati çekti.

Uçibori, "Gelecek ay Fukuşima'nın yeniden imar ve inşa sürecinin sonraki safhası başlıyor. Sosyal yaşamı geliştirerek Fukuşima'nın parlak geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Konuşma sonrası, çeşitli okullardan öğrencilerin oluşturduğu koro, piyona dinletisi eşliğinde izleyicilere gösteri sundu.

Öte yandan, afetin yıl dönümü kapsamında Fukuşima'nın merkezindeki tren istasyonu önünde kandil yakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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