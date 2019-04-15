Fukushima Santrali'ndeki Nükleer Yakıt Çubukları Kaldırılıyor

– Japonya'nın sekiz yıl önce yaşanan tsunami faciasında hasar gören Fukushima Daiichi nükleer santralinin üç reaktöründen birinin yakıt depolama havuzunda boşaltma ve nükleer yakıt çubuklarını kaldırma çalışmaları başladı.

Santralin işletmecisi Tokyo Electric Power (Tepco) şirketi, santralin üç nolu reaktöründeki toplam 566 nükleer yakıt çubuğunun ilkinin kaldırma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çalışmalar santralin devreden çıkarılmasında önemli bir adım olarak görülse de, hasar görmüş reaktörlerdeki erimiş yakıtların temizlenmesinin çok daha zor bir görev olacağı öngörülüyor.

İşlemler olası bir radyasyon sızıntısını önlemek adına su altında gerçekleştirilirken, işçiler vinçlerle yakıtları kızaklı çekmecelerinden çıkararak muhafazalı varillere depoluyorlar. - Japonya

Kaynak: DHA