Fujifilm İlk Kare Formatlı Analog Instax Sq6 Kamerasını Duyurdu

Fujifilm Instagram Severlere Kare Formatlı Yeni Instax Modeli



Fujifilm ilk kare formatlı analog Instax SQ6 kamerasını duyurdu.

Kare biçiminde anlık fotoğraflar çekmek istiyorsanız Fujifilm'in Instax SQ10'u zaten var. Peki Instagram için yarım dijital teknoloji tercih edenler ne yapacak ve bunlar hala varsa!

Şirket kare biçiminde anlık fotoğraflar çeken ilk analog kamerası, Instax SQ6 modelini duyurdu. Dijital ortama en yakın olan programlanabilir elektronik deklanşörü var. Aksi halde tam anlamıyla eski analog günlere bir dönüş olurdu. Ancak bu kadar da konfor olsun değil mi?

Instax SQ6 Özellikleri



Kamera, yaratıcılığınıza yardımcı olmak için motor tabanlı makro, manzara ve çift pozlama netleme modlarını içerir. Ayrıca 10 saniyelik bir zamanlayıcı eski okul selfileri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Benzer şekilde dahil edilen lityum iyon pil ile 300 resim (10 karelik 30 adet film rulosu) çekimi yapabilir.

SQ6 25 Mayıs'ta satışa sunuluyor. 130 dolar satış fiyatı ile sunuluyor. Bu fiyat Instax SQ10'nun yarı fiyatına denk geliyor.Bu maliyet bazı dijital kolaylıklardan vazgeçmenizi kolaylaştırabilir.

Fujifilm

https://www.teknotalk.com/fujifilm-ilk-analog-kare-formatli-instax-sq6-63751/