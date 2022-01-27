Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Haberler
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Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

OSMANİYE'de, 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.

OSMANİYE'de, 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.'nin yerini tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Jandarma, Güncel, Haber

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