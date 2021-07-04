Fuhuştan 3 yıl hapisle aranan kadın saklandığı evde yakalandı

OSMANİYE'de 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan G.B. isimli kadın, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

OSMANİYE'de 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan G.B. isimli kadın, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri hakkında fuhuş yaptırmak ve fuhuşa yer temin etmek suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan G.B'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma ekipleri şüphelinin bir evde saklandığını tespit ederek, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İfadesi alınan G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül