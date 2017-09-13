Fuhuşla Mücadele İçin Özel Ekip Kuruldu

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde fuhuşla mücadele için oluşturulan özel ekip, yaptığı ilk operasyonda 30 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde, kentte artan fuhuş olaylarıyla mücadele amacıyla özel ekip kuruldu.



Ekip, fuhuş amacıyla Altındağ ve Deniz mahallelerinde otostop yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İlk çalışmada gözaltına alınan 30 kişi, Konyaaltı ilçesindeki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



İdari para cezası uygulanan kişiler daha sonra serbest bırakıldı.



Bu arada söz konusu bölgede, otostop yapanlar için aracıyla duranlara da trafiği tehlikeye düşürmekten ceza uygulanacağı öğrenildi.