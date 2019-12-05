Fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı - Haberler

Fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı.

05.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:27
Fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

'ın Çerkezköy ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında fuhuş yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu Z.A., B.K. ve A.G. isimli kadınlar gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan G.K. isimli bir kadın daha olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda G.K. da yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler