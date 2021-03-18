Fuhuş yaptıkları tespit edilen iki yabancı uyruklu kadın yakalandı
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Fuhuş yaptıkları tespit edilen iki yabancı uyruklu kadın yakalandı

18.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:46
Fuhuş yaptıkları tespit edilen iki yabancı uyruklu kadın yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen iki yabancı uyruklu kadın yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen iki yabancı uyruklu kadın yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayi Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Fuhuşla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu kadınların Orta Mahalle'de bir adreste fuhuş yaptıkları tespit edilerek, bahse konu adres takibe alındı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince eve yapılan baskında Tacikistan uyruklu 2 bayan ve müşteri olarak evde bulunan bir şahıs yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Tacikistan uyruklu 2 bayan da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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