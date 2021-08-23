Fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakayı ele verdi
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Fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakayı ele verdi

Fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 881 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 881 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. 2 farklı fuhuş operasyonunda 6 kişiye 6 bin 049 TL, 4 ayrı apart yetkilisine 39 bin 328 TL para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 16 ile 22 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 881 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişiye ise toplamada 6 bin 049 TL idari para cezası uygulandı. Konaklama yerlerinde yapılan kontrol neticesinde 6 ayrı adreste bulunan toplam 40 apart dairesi kontrol edildi. 4 ayrı apart yetkilisine toplamda 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 886 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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