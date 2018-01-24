Fuhuş Yapmaya Zorlama İddiasına Gözaltı

Samsun'da Özbek uyruklu bir kadının, kendisinin zorla fuhuş yapmaya zorlandığını iddia ederek polise şikayette bulunması üzerine, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbek uyruklu bir kadın Recep Tokur Polis Merkezine başvurarak, kendisini S.T. (33) adlı kişinin fuhuş yapmak için zorladığını iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili S.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kendisinden şikayetçi olan kadını sevdiğini söyleyen ve suçlamaları kabul etmeyen S.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kimseyi istemediği bir şeyi yapmaya zorlamadığını ifade eden S.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN