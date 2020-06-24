Fuhuş yapanlara para cezası Malatya'da fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 3 şahsa toplam 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Malatya'da fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 3 şahsa toplam 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmada, biri kadın 3 kişiye fuhuştan gerekli idari işlem yapılarak toplam 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Söz konusu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA