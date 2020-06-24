Fuhuş yapanlara para cezası
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Fuhuş yapanlara para cezası

Malatya'da fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 3 şahsa toplam 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Fuhuş yapanlara para cezası
24.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:13

Malatya'da fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 3 şahsa toplam 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmada, biri kadın 3 kişiye fuhuştan gerekli idari işlem yapılarak toplam 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Söz konusu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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