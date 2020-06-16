Fuhuş yapanlara 17 bin 750 TL para cezası
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Fuhuş yapanlara 17 bin 750 TL para cezası

Malatya'da evlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı yakalanırken, bunlara 17 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Fuhuş yapanlara 17 bin 750 TL para cezası
16.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:11

Malatya'da evlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı yakalanırken, bunlara 17 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine bazı evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik yapılan denetimlerde, 4 bayan 4 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli idari işlem yapılarak toplamda 17 bin 750 TL idari para cezası yazıldı.

Söz konusu ikametlerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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